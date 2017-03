Ponte aérea da TAP transportou uma média de 2.000 passageiros por dia

A TAP transportou uma média diária de 2.000 passageiros entre Lisboa e o Porto no primeiro ano da designada ponte aérea operada pela TAP Express, atualmente com 32 ligações por dia, disse à Lusa fonte oficial da companhia.



De acordo com fonte oficial da transportadora liderada por Fernando Pinto, no primeiro ano da ponte aérea que hoje se assinala, a TAP transportou entre Lisboa e o Porto 750 mil passageiros, com um taxa de ocupação média a rondar os 75%.

Mais de metade dos bilhetes (54%) para os voos da ponte aérea foram vendidos no mercado português, e entre os vendidos fora de Portugal há um claro domínio da Europa (28%).

O Brasil corresponde a 10% dos bilhetes vendidos, os EUA 5% e África 3%, segundo as contas da companhia.

Em 27 de março de 2016, a TAP lançou a ponte aérea entre Lisboa e o Porto, passando a ter 18 ligações aéreas diárias em cada sentido, com partidas de hora a hora, número que, entretanto, foi revisto para 16 ligações.

A designada ponte aérea é operada pela TAP Express - a nova designação da Portugalia (PGA), companhia que opera os voos domésticos.