Ponta Delgada vai criar taxa turística

O Açoriano Oriental deste domingo revela que a autarquia de Ponta Delgada está a preparar a criação de uma taxa turística no valor de 1 euro, aplicada a cada dormida nas unidades turísticas do concelho



Nesta edição, pode ler mais sobre o anúncio de Álváro Dâmaso, antigo líder do PSD/A, de que vai avançar como candidato independente à presidência da Câmara Municipal de Ponta Delgada, assim como a entrevista da encarregada de negócios que lidera a Embaixada dos EUA em Lisboa sobre os assuntos prioritários para os Açores.

O aumento de novos casos de cancro tratados no Hospital Divino Espírito Santo e a intranquilidade em que vivem açorianos ilegais nos EUA são outros dos temas desta edição, onde o Desporto dá a conhecer o calendário da segunda fase do CPP e explica como o Santa Clara falhou o terceiro lugar após a derrota com o Fafe.