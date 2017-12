Ponta Delgada recebe evento que cruza gastronomia e ciência

A cidade de Ponta Delgada recebe na próxima segunda-feira um evento que cruza ciência e gastronomia e que pretende valorizar as algas, um "alimento do futuro" que será analisado, debatido e degustado por cientistas e especialistas gastronómicos.

A iniciativa, da responsabilidade da plataforma Go Foodies, "quer apostar na valorização científica e turística", através do "melhor que se produz na cozinha do país e do mundo", e nos Açores foram escolhidas as algas para análise e degustação.

Na segunda-feira, está prevista a passagem por uma praia da ilha de São Miguel para a apanha de algas e explicações de cinco ficologistas - cientistas que estudam algas - do país, revelou à agência Lusa Nuno Nobre, um dos dinamizadores do evento.

De noite, haverá um jantar-degustação com cinco pratos, "cada um centrado numa alga diferente", referiu Nuno Nobre, advogando que "gastronomia é cultura, é arte e ciência".

Este será o primeiro evento da Go Foodies no que se pretende ser uma "digressão por vários países e cidades" em que, com o mar como pano de fundo, serão analisadas, debatidas e saboreadas várias especialidades de zonas diferentes do globo.

A experiência gastronómica nos Açores decorrerá no restaurante Jardim do Hotel Azoris Royal Garden Leisure & Conference, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, e será coordenada por Nuno Nobre, Michael Ross (chef do Azoris Royal Garden) e Pedro Oliveira (chef da Escola de Formação Turística e Hoteleira de Ponta Delgada).