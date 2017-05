Ponta Delgada na lista de destinos de férias mais procurados por portugueses

A região do Algarve, nomeadamente nas zonas de Albufeira, Monte Gordo e Portimão, é a mais procurada pelos portugueses para passar as férias de verão, revela um estudo feito pela plataforma 'online' de pesquisa de hotéis Trivago.



Em comunicado hoje divulgado, a empresa explica que este estudo, sobre as tendências para a época do verão, mostra que as mais procuradas são as localidades algarvias de Albufeira, Monte Gordo, Portimão, Vilamoura e Alvor, isto em ordem decrescente.

A lista dos dez principais destinos fica completa com locais como Funchal, Lisboa, Ponta Delgada, Quarteira e Lagos.

Já as estadias são, em média, de sete dias e os viajantes mostram-se disponíveis a pagar 137 euros por noite, adianta a Trivago.