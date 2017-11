Ponta Delgada investe mais de 200 mil euros em programa de Natal e Ano Novo

“Temos uma cidade e um centro histórico envolvido em música ambiente. Haverá uma oferta de concertos e espetáculos de caráter natalício que apontam para a excelência, para a capacidade mobilizadora e para uma opção multipolar de apresentações num longo calendário de animação festiva para Ponta Delgada”, afirmou o presidente da autarquia, José Manuel Bolieiro, indicando que o investimento deste ano é 12% superior ao do ano passado.

O autarca da maior cidade açoriana falava numa conferência de imprensa para apresentação do programa de Natal e Ano Novo de Ponta Delgada, destacando que estão previstas "mais de duas dezenas de iniciativas musicais, perto de duas dezenas de atuações itinerantes, mais de uma dezena de animações infantis, três grandes espetáculos inspirados no Natal, três exposições" e ainda a campanha solidária “Brinquedos de uma Criança”.

José Manuel Bolieiro sublinhou que o programa, organizado em parceria com a Câmara do Comércio e Industria de Ponta Delgada, promotora de eventos ancora, e com a Associação de Hotelaria e Restauração (ARESP), destaca a componente musical, valorizando os artistas locais.

Outro dos destaques o é o dia 08 de dezembro, conhecido como o "Dia das Montras", dedicado ao comércio tradicional, onde estarão montados vários palcos com diferentes ofertas musicais no centro histórico.

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada adiantou ainda que o programa contempla vários clássicos de natal, uma opção já feita no ano passado e com "enorme sucesso", um espetáculo piro-musical, nas Portas da Cidade, numa cooperação com a Câmara de Comércio e Indústria, realizando-se ainda a partir das 01:00 locais (mais uma hora em Lisboa) o baile de réveillon no Coliseu Micaelense.

Quanto à iluminação no centro histórico da cidade de Ponta Delgada, que será inaugurada na sexta-feira, o autarca disse que este ano há "mais ruas" enfeitadas em relação ao ano anterior, num investimento que rondará os 73 mil euros.

José Manuel Bolieiro adiantou também que será distribuído pela hotelaria e restauração um programa bilingue, em português e em inglês.

"Quanto menos restrições económicas e financeiras o orçamento municipal tiver mais aposta teremos naquilo que é essencial e que pode ter retorno para a economia de Ponta Delgada e dos Açores. Procuramos, em parceria com os empresários e a sociedade civil, criar eventos ancora que promovam a animação da cidade, a oportunidade de negócio e distinguir Ponta Delgada no exterior como um destino turístico", sublinhou José Manuel Bolieiro.