Ponta Delgada, Funchal e Ilha Terceira são os destinos em Portugal mais procurados pelos portugueses este verão

As cidades de Ponta Delgada, Funchal e Ilha Terceira são os destinos em Portugal mais procurados pelos portugueses entre julho e agosto, segundo um 'ranking' elaborado pela agência de viagens online da eDreams



Estes destinos ocupam o primeiro, terceiro e nono lugar na lista das escolhas dos portugueses para destino de férias.

O segundo lugar é ocupado por Barcelona, o quarto por Paris, o quinto por Londres, seguido de Madrid, Amesterdão e Roma.

Budapeste, em décimo lugar do 'ranking', Barcelona, Praga, Praia e Dublin são os destinos que registam um maior aumento do número de turistas face ao período homólogo, com aumentos de 257%, 242%, 234%, 225% e 188%, respetivamente.

O preço médio de viagem para estes destinos varia entre os 84 euros (Madrid) e os 209 euros (Budapeste).