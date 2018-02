Ponta Delgada entrega mais de 1800 livros a escolas

Mais de 1800 livros foram entregues à Rede de Bibliotecas Escolares do 1º Ciclo do Ensino Básico de Ponta Delgada, anunciou esta sexta-feira a Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD).

Segundo uma nota informativa municipal, a entrega é relativa ao ano letivo 2017/2018, e surge na sequência da criação da rede, em 2014, envolvendo, para além do 1º Ciclo, o ensino Pré-Escolar.



Os livros, que integram o Plano Nacional de Leitura, foram entregues às escolas Básicas Integradas que fazem parte da Rede de Bibliotecas Escolares: Arrifes, Canto da Maia, Capelas, Ginetes e Roberto Ivens.

Na cerimónia de entrega, que decorreu no Salão Nobre da CMPD, o presidente da autarquia saudou a parceria com as escolas.



Como disse, citado pela mesma fonte, só se pode transformar uma sociedade e uma comunidade educativa mais capaz, mais competente no presente e no futuro “atribuindo meios, criando motivação, assegurando competências em parceria entre as diferentes instituições”.