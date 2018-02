Ponta Delgada distinguida em Salão Internacional da Galiza

Como tal, o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, vai representar o concelho no certame e, ocupando o papel de anfitrião, dará a conhecer as ações promocionais desenvolvidas pelo stand que autarquia irá apresentar, em parceria com a confraria “Gastrónomos dos Açores”.



O 19.º XANTAR – Salão Internacional de Turismo Gastronómico da Galiza envolve a representação de 11 países em 232 expositores, devendo atrair mais de 24 mil visitantes em cinco dias, dá conta uma nota informativa municipal.