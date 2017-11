Ponta Delgada com nova linha minibus com passagens pelo interior do Hospital e Centro de Saúde

A cidade de Ponta Delgada conta a partir de hoje com uma nova linha da rede minibus, a quarta, que vai assegurar passagens pelo interior do Hospital e Centro de Saúde, favorecendo o acesso dos utentes àquelas unidades.

“A criação da linha laranja, a linha D, assegura cerca de 100 passagens diárias pelo Hospital e Centro de Saúde e com uma novidade significativa: entra nas próprias instalações do hospital para dar garantias de passagens pela clínica de radioncologia Madalena Paiva e uma paragem próxima das consultas externas e também no centro de saúde”, disse o presidente da autarquia.

José Manuel Bolieiro falava no percurso inaugural da nova linha que terá 22 paragens, numa viagem que se inicia e termina na Avenida Infante D. Henrique, marginal da cidade de Ponta Delgada.

A nova linha junta-se a outras três já existentes na maior cidade dos Açores, nomeadamente a A (linha amarela), B (linha verde) e a C (linha azul).

O presidente do município sublinhou que a nova linha assegura "uma justa reivindicação" da população no acesso às unidades de saúde, mas também "reconfirma a lógica de metro de superfície" para a rede de minibus de Ponta Delgada, em São Miguel.

“Esta é a linha que mais favorece o acesso, por razões de saúde, às unidades de saúde hospitalar. Também tivemos a sensibilidade de assegurar melhores acessos às farmácias”, referiu José Manuel Bolieiro, acrescentando que os percursos terão cerca de 15 minutos.

O autarca destacou que a nova linha representa "um investimento importante de cerca de meio milhão de euros", com um período de contratação de três anos.

Enquadra-se numa “lógica de metro de superfície, porque passamos a dispor de quatro linhas em vez das três anteriores, mas é preciso articular o transporte urbano com o interurbano”, sustentou, assegurando a aposta do município passa ainda por potenciar a utilização de viaturas elétricas.

José Manuel Bolieiro recordou que os utilizadores da rede minibus têm ao seu dispor passes semanais e mensais “muito favoráveis”, com um tarifário social para idosos, estudantes e trabalhadores.

Segundo números da autarquia, a linha A tem entre 15 a 16 mil passageiros por mês.

Já a linha B é utilizada mensalmente por entre 32 a 34 mil passageiros, enquanto circulam na linha C entre 26 a 28 mil passageiros por mês.

Todas as linhas da rede minibus de Ponta Delgada funcionam entre as 07:30 e as 19:30.

As linhas C e D funcionarão ao sábado, entre as 08:30 e as 13:00, circulando de hora a hora.