Ponta Delgada com mais ruas fechadas para Noites de Verão, é a manchete do Açoriano Oriental. A Câmara municipal pretende encerrar mais ruas ao trânsito durante as Noites de Verão, com o objetivo de beneficiara restauração do centro histórico da cidade. Garantia deixada ontem aos empresários



Criadas 229 empresas nos Açores em cinco meses; Homem acusado 31 crimes na Ribeira Grande; Cadáver encontrado junto a ribeira na Povoação; Santa Maria volta a acolher festival de Blues; Governo abre inquérito às capturas da pesca lúdica e Henrique Amaral nos Sub-15 nacionais, são outros títulos de capa