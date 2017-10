Polícia reforça combate ao tráfico na Ribeira Grande, é a manchete do Açoriano Oriental. O centro da cidade da costa norte tem sido alvo de grandes investigações por parte da PSP com vista ao reforço da prevenção e combate ao tráfico e consumo de estupefacientes. Número de detenções disparou este ano

Destaque fotográfico de capa dá conta do projeto em curso pelo Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil Escolha Certa junto de jovens em risco de exclusão social

Empresa estuda reutilização da folha do ananás para a indústria automóvel e têxtil; Comunidades piscatórias com novos apoios; PCP recusa possível privatização da SATA e Clemente dá vitória ao Santa Clara diante do Guimarães B, são outros títulos