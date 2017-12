Polícia Municipal entrega cabazes de natal a famílias carenciadas de Ponta Delgada

O Departamento da Polícia Municipal de Ponta Delgada entregaram dois cabazes de natal a duas famílias carenciadas do concelho, depois de terem recolhido os bens alimentares, roupas e brinquedos que os compuseram.

Em parceria com o Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Oliveira da Fajã de Cima foram identificadas as duas famílias a quem seriam entregues os cabazes de natal, uma ação solidária que se concretizou no dia 22 de dezembro, levando uma alegria especial a dois casais e cinco crianças da Fajã de Cima.



De acordo com uma nota de imprensa da autarquia, esta é uma iniciativa que a Polícia Municipal de Ponta Delgada pretende dar continuidade nos próximos anos.