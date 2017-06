"Polícia Marítima precisa do dobro dos agentes" é a manchete do Açoriano Oriental

As reclamações da Associação Sócio-Profissional da Polícia Marítima sobre a falta de agentes para fiscalizar as zonas costeiras da Região estão em destaque no Açoriano Oriental de quarta-feira, 14 de junho de 2017.



O destaque fotográfico do jornal vai para o sistema de quotas de água para os lavradores, que o IROA aplicou pela primeira vez em Santo António, no Concelho de Ponta Delgada. "Noites de Verão com seis eventos por semana" e "Hotel The Lince abre no Nordeste em julho" são outros destaques do jornal.