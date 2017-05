Policia Marítima apreende embarcação sem registo

A Policia Marítima (PM) do comando local de Ponta Delgada apreendeu, no decorrer de uma operação de fiscalização no portinho do Nordeste, um barco sem registo, o respetivo motor e as redes de pesca que se encontravam no seu interior.



De acordo com nota da Políciua Marítima, o barco apreendido, que estava estacionado na rampa do mencionado portinho, não tinha qualquer tipo de identificação nem registo, e tinha a bordo redes de pesca que só podem ser utilizadas por embarcações de pesca profissional. Como medida cautelar para evitar que o referido barco fizesse uso ilegal das redes de pesca que tinha a bordo, foi retirado e apreendido o motor propulsor do barco (um motor fora de bordo) e as referidas redes com cerca de 450 metros de comprimento. A Pólícia Marítima destacou ainda que um barco não estando registado não é sujeito às vistorias previstas na lei, e que têm como objetivo garantir que a embarcação reúne as condições de segurança necessárias e possui todos os meios de socorro previstos a bordo, em caso de emergência ou acidente. De acordo com a lei, qualquer embarcação tem que estar identificada e registada numa Capitania.

É através desse processo de registo que uma embarcação é classificada como destinada à atividade da pesca ou de recreio, e são definidas as áreas de navegação (ou seja até que distancia de terra se pode afastar), que atividades pode efetuar, e em função disso quais os equipamentos que tem que ter a bordo para garantir a segurança e socorro das pessoas embarcadas em caso de emergência. Neste caso concreto a embarcação ilegal dedicava-se à pesca com artes só permitidas aos pescadores profissionais, numa clara atividade de concorrência desleal dentro do setor das pescas e sem possibilidade de controlo por parte das entidades competentes pela regulação desta atividade.