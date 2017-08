Polícia Marítima apoia no resgate médico de dois acidentados a bordo do "Mega Jet"

O Comando-local da Polícia Marítima de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória anunciou que coordenou e cooperou na segunda-feira, no resgate médico de dois acidentados de bordo de navio de passageiros.

De acordo com nota enviada à comunicação social, o alerta foi recebido via Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), de que o navio de Passageiros "MEGA JET", da “Atlanticoline”, que realiza o transporte de passageiros inter-ilhas no Arquipélago dos Açores, iria atracar na ilha Graciosa, com dois passageiros a necessitar de apoio médico.

A necessitar de apoio encontravam-se no navio uma senhora com sintomas de hipoglicemia e um senhor com um traumatismo dorsal, resultado de queda a bordo.

Logo que navio atracou no porto da Vila da Praia, foram ambos os acidentados transportados com apoio das ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de S. Cruz da Graciosa, para o centro médico local, onde ficaram em observação.

Os Agentes da Polícia Marítima efetuaram o acompanhamento e registo das ocorrências.