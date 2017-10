Polícia Judiciária realiza diligências em várias estruturas do Serviço Regional de Saúde

A Secretaria Regional da Saúde anunciou que esta quarta-feira de manhã, a Polícia Judiciária, no cumprimento das suas funções, desencadeou um conjunto de diligências em várias estruturas do Serviço Regional de Saúde sobre processos de aquisição de bens e serviços.

Em nota do GACS, a Secretaria Regional da Saúde acrescenta que reforçou as orientações a todas as unidades orgânicas do Serviço Regional de Saúde para o cumprimento reforçado e diligente de todos os colaboradores no fornecimento de todas as informações e elementos que sejam solicitados.