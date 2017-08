Polícia Judiciária deteve homem por abuso sexual de criança

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, anunciou que identificou e deteve um homem pela presumível prática de diversos crimes de abuso sexual de crianças e abuso sexual de menores dependentes.

De acordo com nota da PJ, os abusos, ocorreram no concelho de Ponta Delgada e tiveram o seu início em 2014, num contexto de forte proximidade familiar, do qual o suspeito tirou vantagem para, de forma reiterada, molestar sexualmente a vitima, uma menina, de 13 anos de idade.

O detido, com 58 anos de idade, aposentado, foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de prisão preventiva.