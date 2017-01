Detido homem com ligações a tráfico na ilha Terceira

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, com a estreita colaboração da Unidade Nacional de Combate de Estupefacientes, no âmbito de uma investigação em curso, localizou e deteve um homem, de 36 anos de idade, por suspeitas de prática do crime de tráfico de estupefacientes.





De acordo com comunicado, a detenção ocorreu na região de Lisboa e o suspeito tinha ligações a um outro, que foi recentemente detido na ilha Terceira, a quem foi apreendida apreciável quantidade de pólen de haxixe.



O detido, foi presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.