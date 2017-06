Polícia Judiciária detém abusador sexual

A Polícia Judiciária deteve um individuo do sexo masculino pela presumível prática de diversos crimes de abuso sexual de criança, de que foi vitima um menino de 12 anos



De acordo com uma nota do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, os abusos ocorreram no concelho da Ribeira Grande, já no corrente ano, num contexto de proximidade familiar, do qual o suspeito tirou vantagem para molestar sexualmente a criança.

O detido, um jovem de 18 anos já referenciado pela PSP, já foi presente a primeiro interrogatório judicial.