Polícia Judiciária desativou grupo de traficantes de estupefacientes

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, no âmbito de uma investigação em curso, identificou e deteve três homens por suspeitas de prática do crime de tráfico de estupefacientes e detenção de armas proibidas.





De acordo com comunicado, foi apreendido pólen de haxixe suficiente para aproximadamente oito mil doses individuais, tendo sido realizadas várias buscas domiciliárias, na ilha de S. Miguel, que propiciaram igualmente a apreensão de relevantes elementos com interesse probatório, mormente armas proibidas e diversos equipamentos informáticos e de comunicações.



Os detidos, com idades compreendidas entre os 16 e os 35 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas coativas tidas por mais adequadas.