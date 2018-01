Polícia Judiciária desarticula grupo de burlões estrangeiros

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada e com a estreita colaboração da ULIC de Évora, no âmbito de uma investigação recentemente iniciada, identificou e deteve duas mulheres e dois homens, pela presumível prática continuada de crimes de burla qualificada agravada.

De acordo com comunicado, os suspeitos, depois de arrendarem e publicitarem um espaço destinado à instalação de uma “Clinica Espiritual”, alegadamente especializada na resolução de problemas a pessoas em dificuldades, através de meios enganosos e aproveitando-se do estado de vulnerabilidade de algumas vitimas, levaram-nas a entregar-lhes valores superiores a cem mil euros, pretensamente para atos de benzedura e purificação, fazendo-lhes crer que lhes seriam posteriormente restituídos.



Na posse desses valores e frustrando as expetativas das vítimas, abandonaram apressadamente o local e os Açores, lesando-as com gravidade nas suas esferas patrimoniais e deixando-as em situação económica difícil.



A investigação prontamente iniciada, veio a localizá-los no concelho de Évora, onde, presumivelmente, se prestavam para replicar esta atividade ilícita.



No âmbito de buscas e revistas efetuadas, nos concelhos de Ponta Delgada e Évora, foi possível detetar a apreender, entre outros elementos probatórios, diversos objetos utilizados naquelas práticas supersticiosas, bem assim recuperar cerca de noventa mil euros em dinheiro e elevada quantidade de artigos em ouro e prata, produto da sua atividade ilícita.



Os detidos, cidadãos estrangeiros, com idades compreendidas entre os 18 e os 52 anos de idade, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.