Polícia Judiciária anuncia detenções por corrupção no Serviço Regional de Saúde

A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira que efetuou quatro detenções por suspeitas de corrupção envolvendo organismos do Sistema Regional de Saúde dos Açores, numa operação denominada “Operação Asclépio”.

Em nota enviada à comunicação social, a Polícia Judiciária revela que, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, no âmbito de um inquérito dirigido pela Secção de Ponta Delgada do DIAP dos Açores, cuja investigação se iniciou em 2015, deteve quatro homens e constituiu outros dois como arguidos, por suspeitas da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva e associação criminosa.







No decurso da operação, que ocorreu nas ilhas de São Miguel e Terceira, foram realizadas vinte e cinco buscas, entre domiciliárias e não domiciliárias, tendo estado envolvido todo o efetivo de inspetores deste DIC, dois inspetores da UNC3T e cinco magistrados.





Foram apreendidos diversos equipamentos informáticos e de comunicações, bem como acervo documental com interesse probatório, relacionado com a prática das atividades criminosas em investigação.





Estão, sobretudo, em causa práticas ilícitas que visavam obter posições indevidas de privilégio na realização de contratos de fornecimento de bens a organismos prestadores de serviços de saúde, a troco de contrapartidas pecuniárias e outras, lesivas do interesse público.