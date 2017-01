Polícia detém homem armado que fez reféns numa agência bancária no Alabama

A polícia de Tuscaloosa, Alabama, deteve o homem que tentou roubar uma agência bancária no campus da Universidade do Alabama e que, na sequência do assalto, tomou como reféns os empregados do banco.



As equipas especiais de polícia (SWAT) de Tuscaloosa, Alabama (sul dos Estados Unidos) tomaram de assalto a agência do Alabama Credit Union e "neutralizaram" o assaltante, disse aos repórteres o chefe de polícia Steve Anderson. "Aparentemente ele queria roubar o local", salientou Andersson, acrescentando que o homem foi detido. O presidente do Alabama Credit Union, Steve Swofford, declarou à cadeia de televisão Fox 6 que todos os empregados "estão bem". O jornal online de Alabama al.com adiantou que a situação começou às 8:30 da manhã (14:30 em Lisboa) e que os responsáveis da universidade emitiram um alerta, através do Twitter, para que as pessoas abandonassem a zona. Uma responsável da polícia da cidade de Tuscaloosa (Alabama, sul dos Estados Unidos), a tenente Teena Richardson, tinha dito que o homem armado tinha tomado como reféns todos os empregados da agência. A polícia fez chegar ao local viaturas blindadas táticas, várias equipas especiais e um helicóptero da polícia.