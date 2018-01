Polícia de Ponta Delgada agredido no primeiro dia do ano

Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Ponta Delgada foi agredido, no passado dia 1 de janeiro, por um homem de 39 anos.

Apesar da coação, de ter tentado resistir à detenção e de ter efetivamente agredido o agente, o indivíduo acabou mesmo detido, informa o comunicado da PSP.

No dia 29 de dezembro, mas na Vila Franca do Campo, foi também detido um homem de 24 anos, após coação e ameaça a um agente da autoridade.

De resto, entre esses dois dias, a PSP deteve cinco indivíduos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue (TAS) superior a 1,2 g/l, na ilha de São Miguel.

Recorde-se que a taxa máxima de álcool no sangue com que se pode circular é de 0,5 g/l e que, no caso dos condutores recém-encartados e profissionais, o limite é de 0,2 g/l.