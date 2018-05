"Pobreza é mais grave em Vila Franca, Ribeira Grande e Lagoa" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia que o diagnóstico feito para a definição da estratégia de combate à pobreza indica que os problemas são mais graves em Vila Franca do Campo, Ribeira Grande e Lagoa.

"Greve dos marinheiros da Atlânticoline nos 100 por cento" é o título da manchete fotográfica. "Bombeiros e população do Nordeste estão em sobressalto", "Mota Amaral defende reforma do regime autonómico", "Lagoa do Fogo vai decidir vencedor do 'Liberty'", "União Sportiva assegura manutenção na 1.ª Divisão" e "Pela América do tio Silva" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.