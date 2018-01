Pobreza concentrada em São Miguel

Edição deste domingo do Açoriano Oriental dá destaque às conclusões do diagnóstico que serviu de base à proposta de Estratégia Regional de Combate à Pobreza que está este mês em discussão pública

Neste jornal, os leitores poderão ficar a saber mais sobre o acidente que vitimou dois adolescentes em Ponta Delgada, e a situação do navio Mestre Simão, da Atlânticoline, que encalhou no porto da Madalena ontem, entre outros assuntos.



O Desporto destaca a homenagem à jovem surfista que morreu no primeiro dia do ano, o empate do Santa Clara e a vitória do Marítimo no hóquei.