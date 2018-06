Plenário de Sindicatos da CGTP aprova hoje parecer contra revisão do Código do Trabalho

Cerca de 800 sindicalistas da CGTP participam hoje no Plenário Nacional de Sindicatos, em Lisboa, para aprovar um parecer sobre a revisão do Código do Trabalho, que irão entregar no Ministério do Trabalho no final da reunião.

Os dirigentes e delegados sindicais da Intersindical, provenientes de todo o país e de todos os setores de atividade, vão discutir a revisão da legislação laboral resultante do acordo de concertação social assinado na segunda-feira.

A CGTP foi o único parceiro social que não assinou o acordo tripartido por o considerar contrário aos interesses dos trabalhadores e ao desenvolvimento do país.

Para a central sindical, o acordo acentua desequilíbrios na repartição da riqueza, põe em causa a segurança no emprego, perpetua a precariedade, ataca a contratação colectiva e reduz direitos e rendimentos dos trabalhadores.

No final da discussão os participantes no Plenário vão aprovar um parecer sobre a revisão legislativa, que irão entregar, em desfile, no Ministério do Trabalho.

O Plenário de Sindicatos da CGTP-IN, órgão máximo entre Congressos, tem também em agenda a analise da atual situação político-sindical e as perspetivas de continuação da luta contra a proposta de Lei do Governo e em defesa do aumento dos salários.