Plano para sem-abrigo devido ao frio pronto para ser ativado na segunda-feira em Lisboa

O plano de contingência da Câmara de Lisboa para a população sem-abrigo devido ao frio está pronto para ser acionado na segunda-feira, informou hoje fonte oficial do município, adiantando que a decisão só será tomada no domingo.





"Tudo indica -- e todas as entidades e meios já estão em alerta e articulados -- que o plano vai ser ativado na segunda-feira", afirmou à Lusa fonte oficial do município lisboeta.

A mesma fonte ressalvou, contudo, que "a decisão só vai ser tomada amanhã [domingo]", após uma avaliação das previsões meteorológicas por parte da equipa da autarquia que monitoriza o plano.

O plano de contingência da Câmara de Lisboa em relação ao frio é, normalmente, ativado quando se verificam temperaturas mínimas de três ou menos graus celsius por dois dias consecutivos, mas estes critérios podem ser alterados pela sensação térmica.

Também as alterações climáticas têm alterado estes requisitos, segundo a fonte oficial da autarquia, que apontou que o plano de contingência acaba por estar sempre disponível para ser ativado.

"Com as alterações climáticas deixou de haver o critério redutor de estações do ano", precisou a fonte, falando numa "constante monitorização" das temperaturas.

Caso o plano entre em funcionamento na segunda-feira, a Câmara de Lisboa vai disponibilizar um pavilhão com espaços de higiene, comida e agasalhos para os sem-abrigo, como habitual.

Acresce que haverá distribuição de comida quente e agasalhos por equipas de rua.

Além disso, a autarquia vai reunir-se com a administração do Metropolitano de Lisboa para decidir quais as estações que estarão abertas durante a noite para acolher esta população.

A informação prestada à Lusa surge um dia depois de a bancada do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa se ter mostrado preocupada com a ausência de um plano de apoio à população sem-abrigo da cidade perante a vaga de frio, exigindo medidas imediatas.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), disponíveis no seu 'site', as temperaturas mínimas rondarão os quatro graus celsius na segunda-feira, cinco na terça-feira e três na quarta e quinta-feira.

"Uma vasta região anticiclónica localizada na região dos Açores vai continuar a dar origem ao

transporte de uma massa de ar muito frio e seco sobre o território do continente ao longo da próxima semana", justifica o IPMA, num comunicado colocado na sua página na internet.