Plano de Ordenamento da Orla Costeira da Ilha Terceira em avaliação

O Governo dos Açores vai iniciar os trabalhos de avaliação do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) da Terceira, deslocando uma equipa de técnicos a esta ilha, onde serão promovidas reuniões de auscultação com várias entidades locais



"Neste âmbito, será também realizado trabalho de campo, abrangendo a generalidade da área de intervenção do POOC, tendo por objetivo conferir a cartografia existente e identificar possíveis problemas ao nível da aplicação do regulamento deste instrumento de gestão territorial”, informa hoje uma nota de imprensa do executivo regional.

Os cidadãos interessados podem formular sugestões e/ou pedir esclarecimentos ao longo do processo de avaliação do POOC da Terceira através do formulário disponibilizado para o efeito no Portal do Ordenamento do Território dos Açores (http://ot.azores.gov.pt), adianta a mesma nota.