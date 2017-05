"PJ investiga ligação ao jogo Baleia Azul" é a manchete do Açoriano Oriental

A investigação da PJ relativa a um caso relacionado com o jogo Baleia Azul nos Açores está em destaque no Açoriano Oriental de quarta-feira, 3 de maio de 2017.



O destaque fotográfico do jornal vai para a intenção do Governo de fazer cumprir uma lei já com seis anos e que obriga à divulagação dos consumos elétricos das vias e edifícios públicos, o que não aconteceu até agora por falta de meios.

"Homenagem gera polémica em Rabo de Peixe" e "Acordo à vista entre SATA e sindicato" são outros destaques do jornal.