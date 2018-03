PJ investiga desvio de dinheiro em escola

Nesta edição de Sexta-feira Santa, destaque fotográfico para as celebrações do Tríduo Pascal que ontem se iniciaram com a missa de Quinta-feira Santa e o rito do lava-pés.

A redução do passivo da associação dos bombeiros de Ponta Delgada é outro dos assuntos desenvolvidos no jornal que está hoje nas bancas e online para assinantes, bem como a crítica da ACRA à "falta de vontade política" em criar na Região um Tribunal Arbitral.