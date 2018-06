"PJ faz terceira maior apreensão de sempre de haxixe" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que a investigação da PJ, com o apoio da equipa cinotécnica da GNR, permitiu deter dois homens e apreender em São Miguel 53 quilos de pólen de haxixe, com um valor comercial de 500 mil euros.

"Medicina hiperbárica essencial para doentes com feridas" é o título da manchete fotográfica. "Empresas dos Açores entre as piores pagadoras do país", "Reembolsos das passagens aéreas possíveis pela internet", "Jovem de 25 anos perde a vida num acidente com motociclo", "Festival vai dar nova vida à Travessa do Arco" e "Santa Clara vai a eleições no próximo dia 10 de julho" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.