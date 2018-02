Como se lê no comunicado da PJ, a investigação apurou que os factos ocorreram "na casa do suspeito, que tinha uma relação familiar com a criança, da qual tirou vantagem para se aproximar, forçando-a depois, com violência, a práticas sexuais".

O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de prisão domiciliária.