PJ deteve homem de 56 anos suspeito de violar menina de 9

Num comunicado enviado a esta redação, a PJ refere que os abusos ter-se-ão iniciado em 2016, na própria casa do suspeito, "que usou de um contexto de confiança e proximidade com a família da vitima" para tirar vantagem e assim molestar a criança, então com oito anos.



O detido apoiava a família da vítima materialmente e "aliciava a menor com pequenas ofertas", pode também ler-se no comunicado policial.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de prisão preventiva.