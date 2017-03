PJ detém suspeitos de tráfico de droga com atividade "relevante" na Terceira

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção, na Terceira, de três homens que, segundo o coordenador da força de segurança na região, tinham uma atividade "relevante" no tráfico de droga na ilha.



Um comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ adianta que os homens, com 33, 39 e 50 anos, foram detidos no âmbito de uma investigação em curso, em que foram realizadas 12 buscas domiciliárias.

Foram apreendidas heroína, haxixe e canábis, prontas para ser comercializadas e suficientes para mais de cem doses.

Contactado pela Lusa, o coordenador, João Oliveira, referiu que a atividade dos suspeitos "era relevante nas dinâmicas do tráfico interno" na ilha Terceira.

A PJ apreendeu ainda "uma elevada quantidade de sementes de canábis, produto de corte, material para o seu embalamento e venda a retalho, aproximadamente 200 unidades de fármacos destinados a serem traficados, cerca de 8.200 euros em numerário, reprodução de arma de fogo, equipamentos de comunicações e muitos outros objetos com interesse probatório".

Os detidos, segundo a PJ, "já estavam referenciados por este tipo de práticas".