PJ detém homem suspeito de molestar três meninas na Horta

De acordo com o comunicado da PJ, "os abusos iniciaram-se em 2015 e tiveram lugar no concelho da Horta, em contextos de confiança e proximidade familiar com as vitimas, dos quais o detido tirou vantagens para as molestar sexualmente".

O detido, com antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de prisão domiciliária.