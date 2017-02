PJ detém homem suspeito de integrar grupo de traficantes

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na região de Lisboa um homem suspeito de ter ligações a um alegado grupo de traficantes em São Miguel.



Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ, a detenção do homem, de 33 anos, com antecedentes criminais, realizou-se com a colaboração da Unidade Nacional de Combate de Estupefacientes, no âmbito de uma investigação em curso.

"A detenção ocorreu na região de Lisboa e o suspeito tinha ligações a um grupo de três indivíduos recentemente desarticulado na ilha de São Miguel, a quem foram apreendidos cerca de quatro quilogramas de pólen de haxixe", acrescenta o comunicado.