PJ detém homem suspeito de crime de tráfico de droga

A Polícia Judiciária (PJ) dos Açores anunciou hoje que “localizou e deteve um homem de 38 anos de idade” por suspeitas de prática do crime de tráfico de droga.

“A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação em curso, em que já tinham sido efetuadas outras detenções e desmantelados dois laboratórios artesanais de fabrico de metanfetaminas, na ilha Terceira”, frisa a polícia.

As diligências desenvolvidas “permitiram identificar fortes indícios das ligações do arguido com os demais detidos e seu envolvimento naquela dinâmica produtiva”, e ao detido foi aplicada a medida coativa de prisão preventiva.