PJ detém dois homens suspeitos de tráfico de pólen de haxixe

De acordo com um comunicado, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, no âmbito de uma investigação em curso, identificou e deteve dois homens por suspeitas de prática do crime de tráfico de estupefacientes, acrescentando que foram realizadas buscas domiciliárias aos suspeitos, no concelho da Povoação e na região de Lisboa.

As buscas contaram com a colaboração da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, no âmbito das quais foram detetadas e apreendidas quantidades de pólen de haxixe suficientes para cerca de 1.100 doses individuais, sumidades floridas de canábis já secas, MDMA para cerca de dez doses e um vasto conjunto de apetrechos para montagem de duas estufas produtivas de plantas de canábis, informa o comunicado da PJ.

A Policia Judiciária adianta ainda que uma equipa cinotécnica da GNR de Ponta Delgada, em São Miguel, colaborou na realização de uma das buscas.