Pintora Patrícia Villas inaugura exposição a 22 de abril na Ribeira Grande

O Museu Municipal da Ribeira Grande inaugura a 22 de abril a exposição de pintura "Sentimentos", de Patrícia Villas, ficando patente ao público até 14 de junho.



"Nesta mostra, Patrícia Villas apresenta treze telas que aludem ao tema da exposição e que refletem uma perspetiva da artista em relação à reflexão introspetiva sobre diversos momentos e diferentes estados de alma", refere uma nota de imprensa da Câmara da Ribeira Grande.

Patrícia Villas iniciou as aulas de pintura em 2014, com o professor Victor Almeida, tendo, em 2015 e 2016, participado em duas exposições coletivas no convento dos Franciscanos, na cidade da Lagoa. Em 2017 inaugurou uma exposição no hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.