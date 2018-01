Pintor dos Açores expõe em Nova Iorque a convite de galeria de arte dos EUA

O pintor açoriano Martim Cymbron, natural de Ponta Delgada, está a expor em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a convite da Artifact Gallery, apresentando um conjunto de telas alusivas ao mar do Atlântico Norte.

“Surgiu um convite da Artifact Gallery, há cerca de dois anos, que se materializa nesta altura”, declarou à agência Lusa o artista, que estudou pintura na Academia de Artes de Maastrich, na Holanda, trabalhando também, por exemplo, com o pintor Jo van den Brand.

Quem visitar até 25 de janeiro a exposição na 'Big Apple' vai ser confrontado, de acordo com Martim Cymbron, com um conjunto de oito telas que retratam o mar do Atlântico Norte, nos Açores, que classifica como uma “grande paixão”, daí o título da mostra ser “Atlantic”.

O jovem artista, que possui um atelier em Ponta Delgada, onde dá aulas de pintura, dedicando-se ao realismo e surrealismo, pretende com esta exposição levar uma mensagem dos Açores ao mundo, através do centro artístico que é Nova Iorque, materializada em algo com que os açorianos mantêm uma ligação diária, o mar, e que molda a sua realidade social e cultural.

O artista, que já teve três obras incluídas no "Art Book", distribuído em galerias das principais capitais do globo, deverá ser o primeiro pintor dos Açores a expor em Nova Iorque, deduzindo que tenha sido por via desta publicação que surgiu o convite.

Martim Cymbron, profissional da pintura desde 2005, considera que este é um “marco importante” na sua carreira e espera que seja um passo para a sua internacionalização, estando neste momento a desenvolver esforços para levar esta mostra a cidades de referência, na Europa e Estados Unidos.

O artista já participou em 18 exposições coletivas e promoveu 17 individuais nos Açores, em Lisboa e na Holanda, teve obras representadas em colecções privadas públicas do país e do estrangeiro, como a Presidência da Republica, Parlamento Europeu, Universidade dos Açores, Consulado Americano dos Açores, câmaras municipais, Museu Manuel Arriaga, Museu Militar dos Açores, Tribunal de Contas, Biblioteca Ernesto do Canto, Caixa Geral de Depósitos Açores e CTT - Correios de Portugal.

Cymbron tem vindo a promover em Ponta Delgada, com outro artista local, Pedro Sousa, o evento Arte Viva, que consiste num encontro de vários autores, de diferentes vertentes culturais, visando divulgar a arte, no âmbito do qual os interessados poderão assistir ao vivo à criação artística.