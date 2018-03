Pilotos dão espetáculo na Especial Citadina (fotogaleria)

A City Show na baixa de Ponta Delgada abriu as hostilidades da 53.ª edição do Azores Airlines Rallye, com os 76 pilotos inscritos a não defraudarem as expectativas das centenas de pessoas que marcaram presença na noite de quarta-feira.

Quando o relógio da Igreja Matriz marcou as 20h30, o Subaru Impreza do turco Tarik Okur fez-se à estrada para os 3,5 quilómetros de extensão da prova de perícia e demonstração que marca o arranque do rali dos Açores. A primeira sensação aconteceu com a entrada do micaelense Luis Pimentel, que levou no lugar do "pendura" o presidente do Grupo SATA, Paulo Meneses.

Mas o primeiro piloto que realmente arrancou alguns aplausos do público foi o madeirense Bernardo Sousa: o concorrente da Play/AutoAçoreana Racing deu espetáculo ao volante do seu Citroen DS3 R5 nas chicanes da Praça Vasco da Gama e do Largo Dr. Manuel Carreiro. Seguiu-se o micaelense Luís Miguel Rego, em Ford Fiesta R5, a entusiasmar a plateia.

Dos estrangeiros, nenhum deu tanto "show" quanto o britânico Chris Ingram. O inglês, apaixonado pelo rali açoriano, mostrou confiança na estreia ao volante de um R5, neste caso o Fabia. Já o francês Pierre-Louis Loubet não "brincou" em serviço e registou o melhor tempo da City Show.

Ricardo Moura, que levou a bandeira dos Açores na parte de trás do novíssima Skoda Fabia R5, fez uma passagem muito rápida, determinada, sem grandes floridos, mostrando pela primeira vez na estrada a viatura que vai estrear no Azores Airlines Rallye.

Por último, Bruno Magalhães iniciou a defesa do título conquistado no ano passado com uma prestação de encher o olho e que arrancou imensos aplausos da plateia.

Com a Especial Citadina encerrada, é tempo de descansar. O rali regressa bem cedo esta quinta-feira, com os testes na Qualifying Stage marcados para as 7h30 e a passagem pelos 3,12 quilómetros da qualificação a ter lugar às 9h33 nos Remédios.