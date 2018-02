Picoenses cumprem voto secular a Nossa Senhora dos Milagres

O povo honrou, na passada sexta-feira, o compromisso assumido há 300 anos, aquando da crise vulcânica de 1718, rumando à Ermida do Cachorro, no concelho da Madalena, em cumprimento do voto feito a Nossa Senhora dos Milagres.

A eucaristia, evocativa da promessa secular, foi presidida por D. João Lavrador, Bispo de Angra, tendo ainda sido descerrada uma lápide evocativa, informa uma nota de imprensa da autarquia madalenense.



As comemorações, prossegue a mesma nota informativa, "prolongaram-se ao longo do fim-de-semana, com a atuação do Grupo Folclórico da Casa do Povo das Bandeiras e uma palestra proferida por Albino Terra Garcia, sobre esta catástrofe natural e a forma como a mesma moldou as gentes" da ilha do Pico.