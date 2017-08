Pico acolhe iniciativa de um dia com 10 horas consecutivas de cinema

O auditório da Madalena, no Pico, acolhe, na quinta-feira, um dia com 10 horas de cinema, numa iniciativa da associação MiratecArts que visa alargar a acessibilidade do público a todos os géneros de sétima arte.

“Vamos apresentar dez horas consecutivas que vão desde curtas até longas-metragens. É um dia bem recheado de cinema que vai desde o cinema na família, animação para crianças durante a tarde até filmes para maiores de idade ao final da noite”, afirmou o diretor artístico da MiratecArts, Terry Costa, em declarações à agência Lusa.

Terry Costa explicou que durante a iniciativa serão apresentados mais de 30 curtas e quatro longas-metragens.

“Desta forma convidamos as audiências a visitarem esta nova casa na vila mais jovem da ilha do Pico. A programação inicia às 15:00, com filmes para toda a família e termina à noite com o melhor filme do Século XXI de acordo com a mais recente votação de 177 críticos de cinema de todo o mundo”, explicou, referindo-se a “Mullholand Drive”, de David Lynch.

O diretor artístico da associação sublinhou que a iniciativa tem como objetivo dar a conhecer mais formas da sétima arte e incentivar a vinda ao cinema.

"A ideia é que o público não veja só aqueles filmes que costumam passar e que são os mais conhecidos, mas que veja também outras produções europeias e documentários", referiu.

“TU” por Hugo Pinto, a curta-metragem vencedora de Shortcutz Lisboa, vai abrir a mostra.

A MiratecArts adiantou que o programa final será desvendado nas portas da Biblioteca Auditório da Madalena, no dia de apresentação.

Sobre o filme que abre a iniciativa, o diretor artístico destacou que “TU” foi o primeiro filme submetido para o shorts@fringe 2018.

"Vamos homenagear o grande cineasta David Lynch com a apresentação do documentário ‘A Vida Arte’, acabado de estrear em Portugal, e o seu filme já clássico ‘Mulholland Drive’, uma das grandes referências do mundo cinematográfico", acrescentou, salientando que os espectadores têm um conhecimento mais aprofundado do homem e do artista.

A iniciativa tem entrada livre, a partir das 15:00 até à última exibição pelas 22:30.