Piccini e William Carvalho ausentes do treino do Sporting

Na sessão realizada hoje de manhã, nos primeiros minutos abertos à imprensa, Piccini e William Carvalho, que já falharam o jogo de domingo com o Paços de Ferreira, foram os grandes ausentes.

O Sporting procura ‘virar’ uma desvantagem de 2-0 trazida de Madrid, e o treinador Jorge Jesus não pode contar também com o defesa Fábio Coentrão e o goleador holandês Bas Dost, que viram amarelos e estão castigados.

Fábio Coentrão, que falhou também o jogo com o Paços, subiu ao relvado no treino de hoje, mas para realizar corrida.

Frente aos ‘colchoneros’ outras baixas serão Podence, Bruno César e Rafael Leão, também lesionados.

Na sessão de hoje, Jorge Jesus contou no treino com alguns jogadores da equipa B, casos dos médios Rafael Barbosa e Bubacar Djaló e do central Guilherme Ramos.

Hoje à tarde o treinador ‘leonino’ fará, juntamente com um jogador a conferência de imprensa de antevisão do jogo, às 17:45, um pouco antes de o treinador do Atlético de Madrid, o argentino Diego Simeone.

O Sporting chega ao jogo com os espanhóis depois de dias de 'convulsão', com críticas públicas do presidente, Bruno de Carvalho, ao plantel, levando a uma reação, também pública, de 19 jogadores, a manifestarem o seu desagrado.

O cenário levou a um aparente ‘divórcio’ entre jogadores e presidente e, mais tarde, à intervenção do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, considerando que Bruno de Carvalho não tem condições para continuar em funções e anunciou a intenção de agendar uma reunião magna com vista a uma eventual destituição do líder 'leonino'.

O jogo entre Sporting e Atlético de Madrid está marcado para quinta-feira, às 20:05, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem do sérvio Milorad Mazic.