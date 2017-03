PEV também prefere eleições a 01 de outubro

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) defendeu hoje que as eleições autárquicas sejam marcadas para 01 de outubro, tal como já tinham apontado PSD e CDS-PP.



"O mais sensato seria realizar as eleições autárquicas a 01 de outubro", defendeu o deputado do PEV José Luís Ferreira.

Ao contrário do inicialmente previsto, a delegação do PS já não será recebida hoje, mas apenas na quarta-feira, dia em que já estavam agendadas audiências de BE e PCP com o Governo.

O deputado do PEV considerou que das três possibilidades apontadas pelo calendário eleitoral - 24 de setembro, 01 e 08 de outubro - a primeira data "é um período durante o qual as famílias ainda estão preocupadas com o arranque do ano letivo e há muitas escolas que servem de assembleia eleitoral, o que poderia perturbar o arranque do ano letivo".

"O que nos afasta do dia 08 é que, havendo um feriado na quinta-feira, poderia haver muita gente a querer passar o fim de semana fora de casa", justificou, no final de uma audiência muito rápida com o Governo.

Questionado se a hipótese de as eleições se realizarem no feriado de 05 de outubro foi afastada pelo Governo, apesar de permitida por lei, José Luís Ferreira considerou que esta data, sendo o início de uma potencial ‘ponte', "não ajudaria os portugueses a participar numas eleições que se querem participadas".

Do lado do Governo, recebem os partidos o primeiro-ministro, António Costa, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, e a secretária de Estado adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.

O primeiro-ministro já recebeu hoje, em São Bento, Lisboa, PSD e CDS-PP e receberá ainda o PAN, com vista à marcação da data da realização das próximas eleições autárquicas. PS, BE e PCP serão recebidos na quarta-feira.