Petição reivindica obras no porto de Santa Iria

Uma petição que foi colocada a circular na internet e que reivindica obras urgentes no porto de Santa Iria, localizado na Ribeirinha, no concelho da Ribeira Grande, conta com mais de 380 signatários e está endereçada ao Governo Regional.

Os peticionários apontam que já existiram "várias tentativas com as devidas entidades oficiais" no sentido de se proceder a obras de melhoramento do porto, mas lamentam que, até então, o esforço não tenha surtido qualquer efeito.



O sentimento que impera na população da Ribeirinha e no concelho da Ribeira Grande é de "indignação", pode ler-se, tendo a petição o objetivo de fazê-la chegar "a quem de direito".



Para além disso, os peticionários acalentam a esperança que o documento "venha dar força ao fim de um 'braço-de-ferro' com o Governo Regional".