"Pescadores poluem orla marítima com artes de pesca" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que o governo pretende delegar numa instituição da vila de Rabo de Peixe a limpeza e formação de pescadores para acabar com o lixo provocado por aparelhos de linha e anzóis de pesca na via pública.



"Moinhos recuperados para alojamento turístico" é a manchete fotográfica do Açoriano Oriental. "Tarifa social da luz pode chegar a 16 mil famílias", "Nova agressão a árbitro traz discussão nacional para São Miguel", "Santa Clara vai jogar final da Taça com Operário" e "BE questiona escolha de Cristina Ferreira para promover Açores" são os restantes títulos de capa.