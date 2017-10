Pescadores de São Miguel podem capturar 400 quilos de chicharro por dia até 31 de dezembro

A Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, após solicitação dos parceiros do setor, decidiu prolongar até 31 de dezembro a autorização de captura de 400 quilos por dia de chicharro pelas embarcações da ilha de São Miguel.

Na ilha Terceira, as embarcações chicharreiras vão poder continuar a capturar 200 quilos diários de chicharro até ao final do ano, refere nota do Gacs.

O Secretário Regional, do Mar, Ciência e Tecnologia defendeu que esta medida tem em consideração “a estabilidade da abundância do recurso”, salientando que “o preço médio desta espécie se tem mantido constante devido à sua procura no mercado local”.