Pescadores alarmados com falta de atum

Edição desta quarta-feira do Açoriano Oriental destaca a preocupação da Federação das Pescas dos Açores com a falta de atum nos mares dos Açores



As queixas dos empresários que estão a explorar as "barraquinhas" de comes e bebes das Festas do Senhor Santo Cristo são o destaque fotográfico da capa de hoje, onde constam ainda os títulos: "Tiro em esquadra para travar agressor", "Arranca obra na frente mar da Ribeira Grande", "Mais de 26 mil açorianos com apoio alimentar", e "Vasco Cordeiro ouve parceiros sobre fundos comunitários".

O Desporto noticia que Pauleta recebe prémio Prestígio Desportivo.